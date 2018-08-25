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25 Ağustos 2018 08:28

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

25 Ağustos 2018 08:28


Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu 70. kilometresi Karageçmiş mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Subaşı idaresindeki 34 EF 3006 plakalı otomobil, önünde seyir eden Can Mercan’ın kullandığı 34 NL 7810 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki taş duvara vurdu. Duvara çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki İzel Ezgi Subaşı araçtan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Sezgin Subaşı (43) ile Canan Subaşı (42) ve Serdar Subaşı (9) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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