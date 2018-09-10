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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kucuras idaresindeki 34 KZ 2371 plakalı otomobil, Abdulkadir Akdoğan (70) yönetimindeki 55 SH 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulkadir Akdoğan ile diğer araçta bulunan Hasan Kucuras (58) ve Ahmet Kucuras (23) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan emekli sağlık memuru olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Abdulkadir Akdoğan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Emre Kucuras jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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