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04 Haziran 2018 20:32

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi haşatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

04 Haziran 2018 20:32


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 37. kilometresi Tekeli mevkisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Us idaresindeki 55 RD 300 plakalı otomobil, Kavak’tan Samsun istikametine seyrederken karayolları kantarı önünde yolun sağında duraklayan Selahattin Yüksel idaresindeki 34 AB 7605 çekici, 41 D 2443 dorse plakalı tren rayı taşıyan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin Us (51) ile otomobilde bulunan Şaziye Kılıç (58), Ümmet Vural (63), Hadiye Özçelik (54) ve Satı Us (50) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ümmet Vural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hadiye Özçelik ve Satı Us’un ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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