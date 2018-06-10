Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 11:25

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

10 Haziran 2018 11:25


Kaza Samsun’un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi sivilce mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Mevlüt İravur idaresindeki 34 RC 1726 plakalı kapalı kasa kamyonet virajı alamayarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mevlüt İravur ile birlikte araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki Muratcan Göçer yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç