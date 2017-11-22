Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine doğru seyir halinde olan Elif G. idaresindeki 55 EL 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje daldı. Refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak deviren otomobil, güçlükle durabildi. Otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan diğer kişi kazayı yara almadan atlatırken, arka koltukta bulunan 1 yaşındaki Kerem isimli bebek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla çevredeki hastaneye kaldırılan Kerem bebek, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.