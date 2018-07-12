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12 Temmuz 2018 14:59

Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen tarik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

12 Temmuz 2018 14:59


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık Çelikli Mahallesi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Özdemir (68) idaresindeki 41 U 3044 plakalı otomobil, Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir ederken kavşaktan sola dönmek için manevra yaptığı bir sırada aynı istikamete seyir eden Hamza Demir (27) idaresindeki 55 SD 688 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Turhan Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, ayrı araçta bulunan ve ağır yaralanan Nihat Çalışkan (47) de kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamza Demir ile yanında bulunan Bekir Demir (48) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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