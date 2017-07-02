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02 Temmuz 2017 07:32

Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

02 Temmuz 2017 07:32


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halinde olan Akın Kıran idaresindeki 06 AJ 4390 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Kazada, sürücüsü Akın Kıran ile Emine Kıran ve Rukiye Kıran ağır yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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