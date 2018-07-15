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15 Temmuz 2018 18:03

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

15 Temmuz 2018 18:03


Kaza, Samsun-Ordu karayolu 26. kilometresinde Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup B. idaresindeki 61 ND 932 plakalı otomobil önünde seyreden ve trafikte yavaşlayan Gülcan Ö. idaresindeki GG CS 1974 yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yakup B. (37), Zeynep B. (39), Hava B. (30) ve Rüya B. (5) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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