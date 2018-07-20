Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Vadi Bulvarı Kavşağı’nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Öztürk idaresindeki 06 AAV 984 plakalı araç Ordu istikametine seyir ederken yola giriş yaparak karşıya geçmek isteyen Sadık Köse idaresindeki 55 EM 974 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Koray Öztürk ve Sadık Köse ile Ömer Sadıkoğlu ve Rabia Köse yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.