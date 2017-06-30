Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K.’nin kullandığı 06 SC 842 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü İsmail K. ile İlknur K.(39), Elif K.(7), Ayşe Ecrin K.(7) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.