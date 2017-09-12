Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı’nda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ezmi (44) idaresindeki 55 AL 052 plakalı kamyonet, kavşakta Gökhan Çamur (32) yönetimindeki 34 VK 0437 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Süleyman Azmi ve Gökhan Çamur ile Turgut Yılmaz (35), Hanzade Beri, Elif Beri (32) ve Özlem Uzun yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.