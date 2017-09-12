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12 Eylül 2017 10:26

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

12 Eylül 2017 10:26


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı’nda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ezmi (44) idaresindeki 55 AL 052 plakalı kamyonet, kavşakta Gökhan Çamur (32) yönetimindeki 34 VK 0437 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Süleyman Azmi ve Gökhan Çamur ile Turgut Yılmaz (35), Hanzade Beri, Elif Beri (32) ve Özlem Uzun yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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