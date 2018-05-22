Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Tekkeköy ilçesi karışlar Mahallesi’nde saat 07.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Duran idaresindeki 55 LP 124 plakalı öğrenci servisi minibüs ile Dursun Ali Gümüş’ün kullandığı 55 DK 093 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Duran ve otomobil sürücüsü Dursun Ali Gümüş ile otomobilde bulunan Sebahat Gümüş, Gülşah Gümüş, Çağlar Gümüş ve Nurgül Gümüş yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.