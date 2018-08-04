Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fezviçakmak Mahallesi Polatlı Bulvarı ile Şehit Tuncay Karataş Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı Bulvarı’nda seyir halinde olan Sedat Şen idaresindeki 55 AGS 55 plakalı otomobil ile Şehit Tuncay Karataş Bulvarı’ndan gelen Sezer Ersoy’un kullandığı 55 AF 906 plakalı hafif ticari araç çapıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan Mustafa Ersoy, Sezer Ersoy, Özer Ersoy ve Barış Töre olay yerine gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine; diğer araçtaki sürücü Sedat Şen ile ismi öğrenilemeyen bir kadın da Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.