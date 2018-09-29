Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun'da meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yüksekokul Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Tepe'nin kullandığı 33 ABG 272 çekici ve 61 K 9492 römork plakalı tır Kavak'tan Havza istikaletine seyir ederken, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Demirtaş idaresindeki 05 AB 049 plakalı otomobile arkadan çarptı. 05 AB 049 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek önünde beklemekte olan önce Osman Şeker idaresindeki 06 DV 6559 plakalı otomobile, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Kenan Bilgin idaresindeki 34 ZA 5772 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücüleri Osman Şeker (64), Ahmet Demirbaş (47), Kenan Bilgili (53) ile Arda Demirtaş (13), Hatice Şeker (61), Sevilay Bilgin (48), Bergin Gül Demirtaş (7) ve Tülay Demirtaş (43) yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Osman Şeker ve Hatice Şeker ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.