Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü

Samsun'da tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edirne bilgiye göre, Hayati Şen (67) idaresindeki traktörü ile tarlada çalışırken traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayati Şen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.