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Samsun'da tramvayda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken genç ceza alınca tutuklandı

Samsun’da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan genç "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan genç "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T., yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.T., cezasının kesinleşmesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaşardoğu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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