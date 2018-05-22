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22 Mayıs 2018 16:29

Samsun’da tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tüfekle 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun’da tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

22 Mayıs 2018 16:29


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Y.(31) alacak-verecek meselesi yüzünden Sinan Ö.’ye (32) av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında Sinan Ö. ile parkta bulunan Şükran D.(57) ve Seçgül S.(66) çeşitli yerlerinden kazara vurularak yaralandılar. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Erkan Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Erkan Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erkan Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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