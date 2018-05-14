Samsun’da tüfekli-bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı ve bıçakla saldırıp darp etti. Tüfekten sıkan saçmalar Fazıl K.’nin (20) koluna isabet etti. Huriye K.(50) ve Sercan K.(27) bıçakla kollarından ve ellerinden yaralandı. Aysun K.(22) ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi atına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Tayfun B.(24), Samet İ.(23), Erkan G.(26), Ekrem G.(26) ve Barış G.(27), bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.