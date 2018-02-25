Samsun’da usulsüz Samkart kullanımı denetleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ tarafından tramvay istasyonu, ring ve ekspres otobüsler, özel halk otobüslerinde Samkart denetimleri yapılıyor. Başkasına ait indirimli ya da ücretsiz Samkart’ı kullananlar tespit edilerek haklarında tutanak tutuluyor.

Konu ile ilgili bilgi veren SAMULAŞ Mali İşler Müdürü Ela Alok, “15.06.2017 tarih ve 2017/3 sayılı UKOME kararı ile 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan usulsüz kart kullanım cezaları arttırılmıştı. İlk kullanımda 50 tam bilet ücreti olan 200 TL, ikinci kullanımda 100 tam bilet ücreti olan 400 TL ve üçüncü usulsüz kullanımda ise kişiselleştirilmiş Samkart kullanıma kapatılarak bir yıl içerisinde kişiye bir daha Samkart verilmeyerek ve kişi hakkında hukuki işlem uygulanıyor. Otobüs sürücülerimiz veya güvenlik görevlilerimiz bu denetimleri gerçekleştiriyor. Görevli personele kartı teslim etmek istemeyen ve zorluk çıkaranlar ise polise teslim ediliyor. Uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 212 adet usulsüz kullanılan Samkart’a el konuldu” dedi.

Alok, “Samsun’da toplu taşım taşıtlarında kullanılan ve yaklaşık 500 bin adete ulaşan Samkart’ın bağlı bulunduğu Akıllı Bilet Yönetim Sistemi, SAMULAŞ bünyesinde hizmet veriyor. Denetimler raylı sistem, SAMULAŞ ring ve ekspres otobüsleri ile özel halk otobüslerinde gerçekleşiyor. Arkadaşlarımız işlerini büyük özveri ve titizlikle yapma gayreti içerisinde. Tramvay ve otobüsleri kullanan yaklaşık 100 bin vatandaşımız var. Amacımız usulsüz Samkart kullanımının önüne geçebilmek" ifadelerini kullandı.

İndirimli ya da ücretsiz kart kullanan kişiler Samkart’larını okuttukları anda turnikelerden kart ile ilgili sesli ikaz geliyor. Görevli bu esnada kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ediyor ve başkasına ait olduğu belirlenen kartlara tutanakla el koyuluyor.