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29 Mayıs 2018 18:20

Samsun’da uyuşturucu davasında 8 kişiye 12 yıl ile 28 yıl arasında hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 8 kişi 12 yıl 6 ay ile 28 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu davasında 8 kişiye 12 yıl ile 28 yıl arasında hapis

29 Mayıs 2018 18:20


Samsun’un İlkadım ilçesinde 2016 yılında bonzai satışı yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takibi sonucu bonzai adli uyuşturucuyu satarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ve suç delilini gizledikleri iddiasıyla 12 kişi hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.


Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda kararını açıklayarak, Ferdi Çakır (39) ve Turan Altun’u (45) "uyuşturucu ticareti" suçundan 28 yıl 1 ay 15’er gün, aynı suçtan Emre Gürbüz (32) , Özcan Köksal (27), Ahmet Taflan (28) ve İsmet Coşkun’u (37) 23 yıl 5 ay 7’şer gün, yine aynı suçtan Şaban Bahar’ı (39) 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Tutuksuz yargılanan Şaban Bahar’ın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda gözaltına alınan Şaban Bahar tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Yaşı 18’den küçük olan E.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, "Suç delilini gizlemek ve yok etmek" suçundan yargılanan Damla Ç.(25) ise önce 5 ay hapis cezasına çarptırılıp ardından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HGB) karar verilip cezası ertelendi. Ogun Ö.(24), Sevinç B. ve İsmail D.(39) ise beraat ettiler.




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