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06 Haziran 2018 15:44

Samsun’da uyuşturucu haptan 2 kişiye tutuklama

Samsun’da ele geçirilen 782 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hapla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu haptan 2 kişiye tutuklama

06 Haziran 2018 15:44


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Nuh Y. ile Yusuf Y.’nin yüklü miktarda ’Lryica’ adlı uyuşturucu özelliği bulunan hapları Samsun’a getirip piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu Ankara yolu üzerinde Sinop yol ayrımında yolcu otobüsünden inen Yusuf Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y.’nin elindeki poşette yapılan aramada 782 kapsül ’Lyrica’ isimli kapsül şeklinde hap ele geçirildi. Olayla ilgili Yusuf Y. ve Nuh Y. gözaltına alındı.


Narkotik Şubesindeki sorguları tamamlanan Nuh Y. ve Yusuf Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 zanlı, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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