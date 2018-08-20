Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Mahallesi 2 şüpheliden 0,58 gram esrar maddesi, Selahiye Mahallesi’nde 4 şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında mermi ve 0,38 gram esrar maddesi, Derebahçe Mahallesinde 1 şüpheliden 0,06 gram esrar maddesi, Ulugazi Mahallesinde 3 şüpheliden 7 adet ecstasy hap, Samsun otogarında 1 şüpheliden 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.