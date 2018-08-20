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20 Ağustos 2018 20:07

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

20 Ağustos 2018 20:07


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Mahallesi 2 şüpheliden 0,58 gram esrar maddesi, Selahiye Mahallesi’nde 4 şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında mermi ve 0,38 gram esrar maddesi, Derebahçe Mahallesinde 1 şüpheliden 0,06 gram esrar maddesi, Ulugazi Mahallesinde 3 şüpheliden 7 adet ecstasy hap, Samsun otogarında 1 şüpheliden 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.




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