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17 Ağustos 2018 09:44

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde toplam 12 kişiyle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

17 Ağustos 2018 09:44


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ve Canik ilçeleri bölgesinde uyuşturucu ile mücadele için uygulama ve denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde 3 şahıstan 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 0,10 gram bonzai ele geçirildi. Yine Alanlı Mahallesi’nde 5 şüpheliden 6 paket bonzai elde edildi.


Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 1 şahıstan 0,80 gram bonzai ele geçirilirken söz konusu şahsın yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edildi. Yavuz Selim Mahallesi’nde 1 kadının üzerinden de 2 paket halinde bonzai elde edildi. Karşıyaka Mahallesi’nde 2 şüpheliden 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 2 paket halinde 0,30 bonzai ele geçirildi.


Bu kapsamda 1’i kadın toplam 12 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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