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18 Eylül 2017 18:53

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

18 Eylül 2017 18:53


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik parkta yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.Y. (29), T.K. (42) ve B.B.’den uyuşturucu aldıkları ileri sürülen 7 kişiyi 3 paket bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili A.Y., T.K. ve B.B. de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, haklarında "uyuşturucu kullanmak" suçlarından soruşturma açılıp, ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan A.Y., T.K. ve B.B. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.K. ve A.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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