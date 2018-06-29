Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’un başta İlkadım ilçesi olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen planlı çalışma kapsamında Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde 65 ekip, 235 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 44 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda paketler halinde 35 gr bonzai, bin 526 adet extacy, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 2 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 34 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.