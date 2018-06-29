Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 14:14

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

29 Haziran 2018 14:14


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’un başta İlkadım ilçesi olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen planlı çalışma kapsamında Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde 65 ekip, 235 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 44 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda paketler halinde 35 gr bonzai, bin 526 adet extacy, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 2 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 34 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç