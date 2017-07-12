Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:15

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

12 Temmuz 2017 14:15


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda G.K.’nin (32) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 759 adet ecstasy uyuşturucu hap, 13,77 gram bonzai, 1 paket içimlik esrar maddesi ile 2 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi G.K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi G.K. ile bağlantılı oldukları iddia edilen C.K.’yi (37) 12 parça ecstasy uyuşturucu hap ve T.M.’yi ise 21 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!