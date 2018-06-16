Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda birbirleriyle irtibatlı olarak uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Orhan D., Murat Y. ve Ogün S. isimli şüphelileri takibe aldı. Söz konusu şahısların 5 ayrı olayda 7 kullanıcıya 12 adet ecstasy hap sattıkları tespit edildi. Satılan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili Orhan D., Murat Y. ve Ogün S. gözaltına alındılar. Murat Y.’nin üzerinde 5 adet, ikametinde 200 adet olmak üzere 205 adet ecstasy, Ogün S.’nin ise ikametinde 10 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi. Narkotik şubesindeki işlemlerin ardından 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.