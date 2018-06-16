Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 14:12

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

16 Haziran 2018 14:12


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda birbirleriyle irtibatlı olarak uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Orhan D., Murat Y. ve Ogün S. isimli şüphelileri takibe aldı. Söz konusu şahısların 5 ayrı olayda 7 kullanıcıya 12 adet ecstasy hap sattıkları tespit edildi. Satılan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili Orhan D., Murat Y. ve Ogün S. gözaltına alındılar. Murat Y.’nin üzerinde 5 adet, ikametinde 200 adet olmak üzere 205 adet ecstasy, Ogün S.’nin ise ikametinde 10 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi. Narkotik şubesindeki işlemlerin ardından 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç