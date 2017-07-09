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09 Temmuz 2017 19:16

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

09 Temmuz 2017 19:16


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yolcu otobüsü ile İstanbul’dan gelen T.K. (27), E.T. (27) ve A.R.Ö.’yü (44) takibe aldı. Çarşamba ilçesinden otobüsten inen 3 kişi ile birlikte kendilerini karşılamaya gelen S.Ö. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İstanbul’dan getirdikleri çantada yapılan aramada yaklaşık 7 kilo 300 gram kubar esrar, 38 gram toz esrar ve 870 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 4 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.




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