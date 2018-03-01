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01 Mart 2018 11:56

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

01 Mart 2018 11:56


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşan Ercüment S. (26) ve K.S. ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmada K.S.’yi bir araçla gelen şahıslarla alışveriş yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler araç içine atılmış 0,66 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili K.S. ve araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Ercüment S.’nin evine ise operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 308 gram bonzai, uyuşturucu sarmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan Ercüment S., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.




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