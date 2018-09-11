Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bir çay ocağına düzenledikleri operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları tespit edilen Furkan D., Yusuf T.A. ve Ufuk B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 95 adet ekstasy uyuşturucu hap, 14 adet uyuşturucu özelli bulunan kapsül ve 6 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçti.

Narkotik ekipleri, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışmalarda 5 kişiye bonzai sattıkları tespit edilen Mehmet A. ve Berkan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 9,24 gram esrar maddesi ve 0,14 gram bonzai ele geçirildi.

Meydana gelen 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan toplam 5 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.