İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bir çay ocağına düzenledikleri operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları tespit edilen Furkan D., Yusuf T.A. ve Ufuk B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 95 adet ekstasy uyuşturucu hap, 14 adet uyuşturucu özelli bulunan kapsül ve 6 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçti.


Narkotik ekipleri, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışmalarda 5 kişiye bonzai sattıkları tespit edilen Mehmet A. ve Berkan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 9,24 gram esrar maddesi ve 0,14 gram bonzai ele geçirildi.


Meydana gelen 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan toplam 5 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.