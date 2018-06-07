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07 Haziran 2018 12:55

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

07 Haziran 2018 12:55


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesinde bulunan 10 ayrı adrese yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyon kapsamında paketler halinde yaklaşık 95 gram esrar maddesi, 23 kök dişi Hint keneviri bitkisi, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 13 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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