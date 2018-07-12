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12 Temmuz 2018 15:31

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

12 Temmuz 2018 15:31


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Samsun İl merkezinde 32 ekip, 80 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımıyla 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır 0,77 gram bonzai, 20 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, bir miktar esrar, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 12 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet kartuş, 95 kilo kaçak tütün, 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.




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