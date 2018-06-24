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24 Haziran 2018 20:55

Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da narkotik polisi tarafından gözaltına alının bir kişi ile birlikte 904 gram bonzai ile kaçak sigara ele geçti.

Samsun’da uyuşturucu operasyonu

24 Haziran 2018 20:55

Gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökhan Ç.’nin elinde yüklü miktarda bonzai bulunduğu ve piyasaya süreceği bilgisi aldı. Narkotik polisi yaptıkları takip Gökhan Ç.’ye aracının yanında müdahale etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan Gökhan Ç. kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada paketler halinde toplam 800 gram bonzai, araçta ve iş yerinde yapılan aramada 753 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gökhan Ç.’nin Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir evin tuvalet boşluğuna bonzai sakladığı belirlenmesi üzerine burada yapılan aramada 104 gram daha bonzai bulundu. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Gökhan Ç., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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