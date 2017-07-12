Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda G.K.’nin (32) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 759 adet ecstasy uyuşturucu hap, 13,77 gram bonzai, 1 paket içimlik esrar maddesi ile 2 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi G.K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi G.K. ile bağlantılı oldukları iddia edilen C.K.’yi (37) 12 parça ecstasy uyuşturucu hap ve T.M.’yi ise 21 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.K., C.K. ve T.M. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.