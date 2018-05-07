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07 Mayıs 2018 20:26

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

07 Mayıs 2018 20:26


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Atakum ilçesi olmak üzere il merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 gün önce yapılan operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde satışa hazır bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy, 6 adet ’lyrika’ hap, 22,67 gram eroin ve yaklaşık 140 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1’i kadın 8 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün saat 07.30’da Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. 8 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Taylan Ö.Y., Emre İ., Umut B., Özlem A.Ö., Samet K., Cenk Y. ve Kenan T. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Gürkan O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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