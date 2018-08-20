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20 Ağustos 2018 15:51

Samsun’da uyuşturucu zanlısı adliyede

Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu zanlısı adliyede

20 Ağustos 2018 15:51


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden Erhan B. takibe alındı. Yapılan takip sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, toplam 129 adet ekstasy hap ile 1 adet 9 milimetre çapında tabanca elde geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Erhan B. Samsun Adliyesine sevk edildi.




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