Samsun'da uyuşturucudan 12 şüpheli adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 12 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik yaklaşık üç ay süren çalışma sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerini kapsayan eş zamanlı operasyonda düzenledi. Polis operasyonda 12 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında daha önceki ara yakalanmalarda 1 kilo 594 gram bonzai, 443,19 gram esrar maddesi, 56 adet ekstasy hap, 30 adet sentetik ecza uyuşturucu madde etkisi gösteren hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet dolu fişek elde edilirken, bu sabah yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 milimetre çapınca dolu fişek, 6 kapsül sentetik ecza uyuşturucu hap, farklı adreslerde 2,26 ve 2 gram olmak üzere toplam da 4,26 gram esrar maddesi, 50,01 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 470 lira paraya da el konuldu.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1'i kadın 12 şüpheli sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.