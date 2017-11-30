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30 Kasım 2017 10:50

Samsun’da “VRF Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları Semineri"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliği ile “VRF Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları Semineri" düzenlendi.

Samsun’da “VRF Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları Semineri

30 Kasım 2017 10:50


MMO Samsun Şube ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliği ile düzenlenen seminerde, Makine Mühendisi Ayhan Özdoğan, “VRF Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları” hakkında oda üyelerine detaylı bilgi aktardı.


Seminerle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "2016-2017 Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Çalışma Programı gereği üyelerimizin mesleki gelişimi ve güncel gelişmeleri takip edebilmesi adına eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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