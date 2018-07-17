Samsun’da yakalanan DEAŞ militanı tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri Bafra’da ikamet eden ailesinin yanına gelen Irak uyruklu Ensar Yunus Hamoo’nun (21) DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ensar Yunus Hamoo’nun yapılan ev aramasında ve telefonunda DEAŞ örgütüne ait belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.