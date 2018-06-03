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03 Haziran 2018 18:06

Samsun’da yan bakma kavgasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Samsun’da parkta gençler arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun’da yan bakma kavgasında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

03 Haziran 2018 18:06


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaşan gençler arasında yan bakma meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Ahmet A. (23), Ertuğrul K. (20) ve Serkan Ş. (22) çeşitli yerlerinden yaralandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yarılı gençler tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili Özkan G., Muhammet U. ve Emrah T.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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