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07 Ocak 2017 18:21

Samsun’da yangın

Samsun’da yangın

07 Ocak 2017 18:21

Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü.
Yangın, İlkadım ilçesindeki Baruthane Mahallesi, Gülşehir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan plastik meyve kasaları henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Daha sonra yangın çam ağaçlarına sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 5 çam ağacı zarar gördü.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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