Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ve bahis oynatanlara para veren tefecilere yönelik 6 gün önce 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 20 kişiyi gözaltına almıştı.
İfadeleri alına 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 16 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 14 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 9 kişiyi tutuklarken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.