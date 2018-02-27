Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 18:04

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis oynatanlar ile bahis oynayanlara para veren tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9’u tutuklandı.

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

27 Şubat 2018 18:04


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ve bahis oynatanlara para veren tefecilere yönelik 6 gün önce 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 20 kişiyi gözaltına almıştı.


İfadeleri alına 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 16 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 14 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 9 kişiyi tutuklarken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç