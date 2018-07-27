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27 Temmuz 2018 19:03

Samsun’da yaşa dışı bahisten 6 kişi tutuklandı

Samsun merkezli olarak 40 ili kapsayan yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da yaşa dışı bahisten 6 kişi tutuklandı

27 Temmuz 2018 19:03


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2.5 ay süren takip ve çalışmalar sonucu 3 gün önce "Ceza Sahası" adı verilen yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Samsun merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Amasya, Trabzon, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, Diyarbakır, Konya ve Hakkari illerinin de bulunduğu 40 ili kapsayan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Samsun dışındaki illerdeki kişilerin üçüncü şahısların hesabına para yatırdıkları, Samsun içinde ise her salı günü paraların kasa tabir edilen kişiler tarafından elden toplandığı ve 100 liradan 50 bin liraya kadar bahis oynandığı tespit edildi. Para yatırılan üçüncü şahıslara ait hesapların ise tespit edilememesi için 15 günde bir değiştirildiği ortaya çıktı.


Gözaltına alınan 35 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 10 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 10 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Zafer K. (31), Ali A. (34), Serkan K.(33), Ünal K. (26), Emin D. (35) ve Mert Ö. (30) tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Abdullah H. (32), Gökhan Ç. (34), Buğra A. ve Niyazi Y.(28) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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