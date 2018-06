Samsun’da yaşayan mültecilere Türkçe kursu verilecek

Samsun’da “Mültecilere Sosyal Uyum Projesi” kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Düş Bahçesi Projesi” tanıtım toplantısı düzenlendi. Samsun’da bir otelde düzenlenen programda, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Düş Bahçesi Projesi” tanıtım ve açılış toplantısı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler tanıtım ve mülteci videosu gösterisi ile başlayan program daha sonra ise, bu yıl Mart ayında hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mayıs ayında onay alan projenin tanıtımı ile devam etti.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bugün burada Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok önemli bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Bundan dolayı memnuniyetimi ve mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hiç bir insan çok önemli bir zorunluluk olmadığı sürece doğduğu ve büyüdüğü vatanından ayrılmak ve göç etmek istemez. 21. yüzyılı yaşadığımız bu bilgi ve bilişim çağında hemen yanı başımızda bulunan Suriye’den ülkemize gerçekleşen göç dalgasına adeta Türkiye dışında tüm dünya seyirci kaldı. Bu bizim sorumluluklarımızı bir kat daha artırıyor. Biz de ‘Düş Bahçesi’ adını verdiğimiz bu proje ile ülkemizde misafir ettiğimiz insanların hem kendilerine, hem de çocuklarına eğitim noktasında üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Amacımız kendi öğrencimize sunduğumuz hizmetin aynısını bu öğrencilerimize de sunmaktır" dedi.

Proje kapsamında Suriye, Irak, Afgan ve İran uyruklular dâhil olmak üzere her bir mülteci öğrenci ve ebeveyni, ev sahibi toplumdan bir öğrenci ve ebeveyni ile eşleştirilecek. Bu ’Kardeş akran ve aile destek ve eşleşme ağı’ ile mültecilere Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine yönelik kurslar, her iki topluma yönelik bilinçlendirme toplantıları organize edilecek. Aynı zamanda ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek karşılıklı farkındalıkların artırılması ve iki topluluk arasında sosyal anlamda uyumun daha pozitif bir noktaya getirilmesi sağlanacak. Tüm seçim, eşleştirme, akran faaliyetleri, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve her okuldan seçilen sorumlu öğretmenler tarafından yürütülecek.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Samsun Valisi Osman Kaymak, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilcisi Jean Marie Garelli, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, il ve ilçe eğitim yöneticileri, öğretmenler, okullarda eğitim gören mülteci çocuklar ile aileleri, yerel öğrenciler ve aileleri katıldı.