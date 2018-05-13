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13 Mayıs 2018 09:55

Samsun’da yaşlı kadın silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun’da gece yarısı silahlı saldırıda boynundan vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Samsun’da yaşlı kadın silahlı saldırıda ağır yaralandı

13 Mayıs 2018 09:55


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Çimenli Caddesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Ö. ile Emrah B. arasındaki kavganın devamı olarak taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtılar. Bu sırada Emrah B.’nin annesi Perihan B.(62) boynundan vurularak yaralandı. Komşu dairenin kapı zilini çalan yaralı kadın yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Perihan B., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Aykut Ö. olaydan sonra kaçarken, Emrah B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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