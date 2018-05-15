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15 Mayıs 2018 15:40

Samsun’da yaşlı kadının silahla yaralanmasına 1 tutuklama

Samsun’da gece yarısı silahlı saldırıda boynundan vurulan yaşlı kadının yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Samsun’da yaşlı kadının silahla yaralanmasına 1 tutuklama

15 Mayıs 2018 15:40


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Çimenli Caddesi’nde Cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Ö. ile Emrah B. arasındaki kavganın devamında taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada Emrah B.’nin annesi Perihan B.(62) boynundan vurularak yaralandı. Komşu dairenin kapı zilini çalan yaralı kadın yardım istedi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Perihan B., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Onur D.’yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Onur D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, olayla ilgili firarda olan Aykut Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Soruşturma devam ediyor.




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