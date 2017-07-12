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12 Temmuz 2017 13:34

Samsun’da yaz kurslarına 12 bin 739 başvuru

Samsun’da öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile hazırlanıyor.

Samsun’da yaz kurslarına 12 bin 739 başvuru

12 Temmuz 2017 13:34


Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatilinde istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına Samsun’da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Öğrencilerden gelen istek üzerine belirlenen derslerde açılan kurslarla öğrenciler hem 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor hem de bilgi ve becerilerini geliştiriyor.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Eğitimi toplumun her alanına yaymak zorundayız. Bu kapsamda açtığımız kurslardan öğrencilerimiz ücretsiz faydalanacaktır. Öğrencilerimiz istediği okulda istediği öğretmen eğitim alabilecektir. İlimizin akademik ve sosyokültürel başarısının artıracağını düşündüğümüz için bu kurslarımıza büyük önem veriyoruz” dedi.


Samsun genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 251 yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursu açıldı. Bu kurslarda eğitim vermek amacıyla 1134 öğretmen görevlendirilirken kurslara 12 bin 739 öğrenci başvurdu.


Açılan kurslarla öğrencilerin bir önceki dönemde elde ettikleri bilgi ve birikimlerini muhafaza etmeleri, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlamaları ve yaz tatilini değerler eğitimi konusunda da destekleyerek geçirmeleri amaçlanıyor.




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