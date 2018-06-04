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04 Haziran 2018 16:01

Samsun’da yemin eden 153 bekçi göreve başladı

Samsun’da 153 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Samsun’da yemin eden 153 bekçi göreve başladı

04 Haziran 2018 16:01


İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılacak 153 mahalle ve çarşı bekçisi sınav ve eğitimlerde gösterdikleri başarının ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yemin etti.


Yemin töreni öncesi konuşma yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “İlimize ilk planda 250 kişilik kadro tahsis edildi. Planlamaya uygun olarak yapılan imtihanlar çerçevesinde bu göreve hak kazanan bekçi adaylarımızın katılımları yapıldı. 153 çarşı ve mahalle bekçimiz bugün yemin ederek göreve başlayacak. Kalan bekçilerimiz ise eğitimlerinin ardından yemin ederek görev başı yapacaklar” dedi.


Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bugün çok önemli bir tören için buradayız. Şu an Türkiye’de 7 bine yakın bekçi ataması yapılıyor. Bu sistemi deneyeceğiz. Eğer gereken verim alınırsa bu sayı artacaktır. Samsun’da bekçilik için 3 bine yakın vatandaşımız müracaat etti. Ancak mülakat ve imtihanları geçen 153 bekçimiz şuan burada yemin ediyor. Bekçilerin görevleri çok önemli. Sizlerin yerinde olmak isteyen çok sayıda insan var. Siz bekçi arkadaşlarımız şu anda belinize silahınızı taktınız ve devletimizin gücünü kullanacaksınız. Bu anlamda çok ciddi bir göreve atandınız. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” diye konuştu.




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