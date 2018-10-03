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Samsun'da yılbaşına kadar ekmeğe zam yok

Türkiye’de birçok ilde olduğu gibi Samsun’da da tartışma konusu olan “ekmek zammı” konusuna açıklık getiren Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe yılbaşına kadar zam olmayacağını söyledi.

Türkiye'de birçok ilde olduğu gibi Samsun'da da tartışma konusu olan “ekmek zammı” konusuna açıklık getiren Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe yılbaşına kadar zam olmayacağını söyledi.


Bir süredir ekmek zammı konusu vatandaşlar arasında tartışma konusu olurken, Samsun Fırıncılar Odasından konuyla alakalı açıklama yapıldı. Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Hemen hemen her gün birçok şeye zam geliyor. Bu da haliyle vatandaşlarda ekmeğe zam yapılacak mı diye merak uyandırıyor. Bazı illerde ekmeğe zam yapan yerler oldu. Onlara da itirazlar edildi. Şu an piyasada çok büyük bir belirsizlik söz konusu. Şu anda hükümet tarafından ekmeğe yılbaşına kadar zam yapılmaması isteniyor. Tabii, bugün böyle deniliyor ancak yarın neyin ne olacağı belli olmaz. Şu an da zaten ekmeğin fiyatı maliyetini kurtarmıyor. Un ve mayaya gelen zamlar nedeniyle zararına ekmek satışı yapılıyor. Fiyatlar maliyetinin çok çok altında. Hükümet zam yapılmayacağını açıkladı ancak nasıl olur hep birlikte göreceğiz” dedi.

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