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08 Ocak 2017 19:52

Samsun’da yoğun kar yağışı

Samsun’da yoğun kar yağışı

08 Ocak 2017 19:52

Samsun’da hava sıcaklığı 1 günde 25 derece birden düşünce, yoğun kar yağışı etkili oldu.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alana kara kış, Samsun’da da etkisini gösterdi. Dün 21 derece olan hava sıcaklığı, bugün eksi 4 dereceye kadar düştü. Gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okullar bir gün tatil edildi.
Dün kısa kollu giysilerle dolaştıklarını belirten vatandaşlar, bugün yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kar yağışı Pazartesi ve Salı günü de etkili olduktan sonra hava açmaya başlayacak. Samsun’da hava sıcaklıkları Pazartesi ve Salı eksi 3, Çarşamba ve Perşembe 3 ve Cuma günü 4 derece şeklinde olması bekleniyor.



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